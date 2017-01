Le nomination dei BAFTA 2017

11/01/2017, 09:50

Annunciate le nomination dei, la cui cerimonia di premiazione avrŕ luogo il prossimo 12 febbraio.La lista dei nominati:La La Land – Damien ChazelleArrival – Denis VilleneuveIo, Daniel Blake – Ken LoachManchester By the Sea – Kenneth LonerganMoonlight – Barry JenkinsAmerican Honey – Andrea ArnoldLa Veritŕ Negata – Mick JacksonAnimali Fantastici E Dove Trovarli – David YatesIo, Daniel Blake – Ken LoachNotes on Blindness – Pete Middleton, James SpinneyUnder the Shadow – Babak AnvariThe Girl With All the Gifts - Mike Carey (Sceneggiatore), Camille Gatin (Produttrice)The Hard Stop - George Amponsah (Sceneggiatore/Regista/Produttore), Dionne Walker (Sceneggiatrice/Produttrice)Notes on Blindness - Peter Middleton (Sceneggiatore/Regista/Produttore), James Spinney (Sceneggiatore/Regista), Jo-Jo Ellison (Produttrice)The Pass - John Donnelly (Sceneggiatore), Ben A. Williams (Regista)Under the Shadow - Babak Anvari (Sceneggiatore/Regista), Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh (Produttori)Dheepan - Jacques Audiard (Francia)Julieta - Pedro Almodóvar (Spagna)Mustang - Deniz Gamze Ergüven (Francia/Turchia/Germania/Qatar)Il Figlio di Saul - László Nemes (Ungheria)Toni Erdmann - Maren Ade (Germania/Austria)13th - Ava DuVernayThe Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years - Ron HowardLa Principessa E L'Aquila - Otto Bell, Stacey ReissNotes on Blindness - Peter Middleton, James SpinneyWeiner - Josh Kriegman, Elyse SteinbergAlla Ricerca Di Dory - Andrew StantonKubo e La Spada Magica - Travis KnightOceania - Ron Clements, John MuskerZootropolis - Byron Howard, Rich MooreDenis Villeneuve - ArrivalKen Loach - Io, Daniel BlakeDamien Chazelle - La La LandKenneth Lonergan - Manchester by the SeaTom Ford ­- Animali NotturniTaylor Sheridan - Hell or High WaterPaul Laverty - Io, Daniel BlakeDamien Chazelle - La La LandKenneth Lonergan - Manchester by the SeaBarry Jenkins - MoonlightEric Heisserer - ArrivalRobert Schenkkan, Andrew Knight - Hacksaw RidgeTheodore Melfi, Allison Schroeder - Il Diritto Di ContareLuke Davies - LionTom Ford - Animali NotturniAndrew Garfield - Hacksaw RidgeCasey Affleck - Manchester by the SeaJake Gyllenhaal - Animali NotturniRyan Gosling - La La LandViggo Mortensen - Captain FantasticAmy Adams – ArrivalEmily Blunt - La Ragazza Del TrenoEmma Stone - La La LandMeryl Streep - FlorenceNatalie Portman - JackieAaron Taylor-Johnson - Animali NotturniDev Patel – LionHugh Grant - FlorenceJeff Bridges - Hell or High WaterMahershala Ali – MoonlightHayley Squires - Io, Daniel BlakeMichelle Williams - Manchester by the SeaNaomie Harris - MoonlightNicole Kidman - LionViola Davis - BarriereJóhann Jóhannsson - ArrivalMica Levi - JackieJustin Hurwitz - La La LandDustin O'Halloran, Hauschka - LionAbel Korzeniowski - Animali NotturniBradford Young - ArrivalGiles Nuttgens - Hell or High WaterLinus Sandgren - La La LandGreig Fraser - LionSeamus McGarvey - Animali NotturniJoe Walker - ArrivalJohn Gilbert - Hacksaw RidgeTom Cross - La La LandJennifer Lame - Manchester By the SeaJoan Sobel - Animali NotturniDoctor StrangeAnimali Fantastici E Dove TrovarliAve, Cesare!La La LandAnimali NotturniAlliedAnimali Fantastici E Dove TrovarliFlorenceJackieLa La LandDoctor StrangeFlorenceHacksaw RidgeAnimali NotturniRogue One: A Star Wars StoryArrivalDeepwaterAnimali Fantastici E Dove TrovarliHacksaw RidgeLa La LandArrivalDoctor StrangeAnimali Fantastici E Dove TrovarliIl Libro Della GiunglaRogue One: A Star Wars StoryThe Alan Dimension - Jac ClinchA Love Story - Anushka Kishani NaanayakkaraTough - Jennifer ZhengConsumed - Richard John SeymourHome - Daniel MulloyMouth of Hell - Samir MehanovicThe Party - Andrea HarkinStandby - Charlotte ReganAnya Taylor-JoyLaia CostaLucas HedgesRuth NeggaTom Holland