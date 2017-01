Incontro con Sergio Rubini per il Festival delle Cerase

11/01/2017, 09:40

Per il XXXII Festival delle Ceraseal cinema Monterotondo proiezione del filme incontro con l'attore"La tempesta" di William Shakespeare è un'opera teatrale in cinque atti scritta tra il 1610 e il 1611. Tradotta e rivisitata da Eduardo De Filippo che ne ha tratto “L’arte della commedia” ed oggi Gianfranco Cabiddu la porta sul grande schermo con il titolo LA STOFFA DEI SOGNI.Una lezione cine-teatrale sarà svolta da Sergio Rubini e Gianfranco Cabiddu all’apertura monterotondese del XXXII FestivalCerase. Il regista e il protagonista del film si incontreranno con il pubblico del festival a Monterotondo.Attesi quest’anno al festival dai “senatori” Francesco Patierno (Naples ‘44) a Giovanni Veronesi (Non è un paese per giovani), da Riccardo Milani (Mamma e papà) a Francesco Bruni (Tutto quello che vuoi), agli esordienti Mirko Frezza (Il più grande sogno) Alessandro Giuggioli (In bici senza sella), Riccardo Camilli (Peggio per me). Senza dimenticare le ultime scoperte del festival Sydney Sibilia (Smetto quando voglio 2) e Ciro De Caro (Acqua di marzo).