Al Beltrade di Milano live il 46° Rotterdam International Film Festival

15/01/2017, 07:46

Il 27, 28 e 29 gennaio 2107 torna per il secondo anno al Cinema Beltrade, in collaborazione con il 46°, l’edizione 2017, condiviso in numerose sale cinematografiche in tutta Europa e non solo. Quest’anno il live raddoppia, con sei proiezioni in contemporanea e chiacchiere in streaming con i registi e gli interpreti a seguire.Questo il programma:- MISTER UNIVERSO: ore 21.00- PREVENGE: ore 22.30- THE MAN: ore 16.00- HOME: ore 20.00- A WEDDING (NOCES): ore 16.00- JATTEN – THE GIANT: ore 20.00Ogni proiezione è segutia da Q&A in streaming con Rotterdam.Per "" partecipano all’IFFR live i due autori, Tizza Covi e Rainer Frimmel.