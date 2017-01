10/01/2017, 11:45

Simone Pinchiorri



Grandissimo risultato per la nuova fiction di Rai1 "", tratta dai best seller di Maurizio de Giovanni con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini e diretta da Carlo Carlei.La prima parte, andata in onda in prima serata lunedì 9 gennaio 2017, è stata vista da 6 milioni 944 mila telespettatori, pari ad uno share del 25.52%.