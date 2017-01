A Milano "Carole Lombard: eleganza e comicità"

14/01/2017, 08:34

Dal 24 al 29 gennaio 2017 presso ildi Milano, Fondazione Cineteca Italiana presenta, a 75 anni dalla prematura scomparsa un omaggio a Carole Lombard, diva che durante gli anni Trenta fu la regina della screwball comedy.In programmache l’hanno resa celebre in questo genere cinematografico, facendola diventare un’attrice amatissima da pubblico e critica nonché la star più pagata della Hollywood degli anni ’30:(1936) di Gregory La Cava, dove l’ex marito William Powell nel ruolo del protagonista insistette nonostante i loro rapporti personali nel volerla, convinto che la sua natura eccentrica fosse perfetta per il ruolo;(1937), copione sulla satira giornalistica scritto appositamente per lei e sua unica apparizione in Technicolor;(1941), suo ritorno alla commedia dopo essersi cimentata con pellicole drammatiche di minor successo commerciale, per il quale la stessa Lombard volle Hitchcock come regista e infine(1942) di Ernst Lubitsch, commedia dark ambientata nella Germania nazista, ancora in post-produzione al momento della tragica morte dell’attrice in un incidente aereo di ritorno da un’iniziativa di raccolta fondi per finanziare le spese militari relative all’intervento degli USA nella Seconda Guerra Mondiale.Martedì 24 gennaioh 17.00 L’impareggiabile GodfreyVenerdì 27 gennaioh 15.00 Il signore e la signora SmithSabato 28 gennaioh 17.00 Nulla sul serioDomenica 29 gennaioh 17.00 Vogliamo vivere!