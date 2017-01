In edicola i DVD de "La Mafia Uccide solo d’Estate – La Serie"

10/01/2017, 10:03

Simone Pinchiorri



Arriva in edicola, da luned́ 9 gennaio 2017, "", la serie TV tratta dall’omonimo film di, andata in onda sulla Rai negli scorsi mesi, per la regia di Luca Ribuoli.Sei DVD in edicola ogni luned́ e con la prima uscita sarà disponibile, in omaggio, anche il raccoglitore per raccogliere e collezionare tutta la serie. E' una proposta editoriale del Corriere della Sera in collaborazione con Rai Com.