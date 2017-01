Il film di Biennale College THE FITS vince lo Spirit Award

10/01/2017, 08:01

Anna Rose Helmer per il film- realizzato nella 3a edizione 2014-15 di Biennale College – Cinema - ha vinto a Los Angeles locome miglior regista emergente (Kiehl’s Someone to Watch Award).Per la seconda volta un film di Biennale College – Cinema ottiene questo importante riconoscimento. Nel 2015 era statodi Rania Attieh (Libano) e Daniel Garcia (Usa) - realizzato in occasione della 2a edizione (2013/2014) di Biennale College – Cinema.Biennale College è un progetto innovativo e complesso che da qualche anno si estende via via a tutti i Settori artistici della Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta, e che nel caso del Settore Cinema porta a perfezionamento, e al sostegno della produzione, lungometraggi di giovani registi di tutto il mondo, lanciandoli nel proprio festival a Venezia.Gli Independent Spirit Awards sono i prestigiosi premi cinematografici statunitensi assegnati annualmente a partire dal 1986 a Los Angeles per promuovere il cinema indipendente., presentato con successo in prima mondiale alla Mostra di Venezia 2015, racconta di Toni, una ragazzina di tredici anni che vive nel West End di Cincinnati e si allena costantemente nella boxe. Nella palestra accanto provano le 'Leonesse', un team di danza femminile composto da ragazze molto determinate. Toni cerca di farsi accettare dal gruppo ma, una volta inserita, cominciano a verificarsi nelle sue compagne strani attacchi tra il delirio e gli stati di catarsi incontrollabili.