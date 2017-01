Boris Sollazzo affianca Michelangelo Messina alla direzione dell'Ischia Film Festival

Boris Sollazzo



L’, giunto alla sua quindicesima edizione, non lascia, ma raddoppia. Nomina un nuovo direttore artistico, il critico cinematografico e scrittore, già nel team delle Giornate degli Autori di Venezia e da anni consulente in molti importanti festival. Va ad affiancare il fondatore. Insieme cominciano un nuovo processo di crescita della rassegna, che ormai ha un suo ruolo nella scene delle manifestazioni cinematografiche internazionali e che intende affrontare un ulteriore salto di qualità grazie alla professionalità di chi lavora ad alti livelli nel settore da 20 anni.” - ha dichiarato il neodirettore. “”.La XV edizione dell'si svolgerà dal 24 giugno al 1 luglio 2017. Aperto anche il bando di concorso con la deadline per inviare le opere fissata al 15 marzo 2017, ma una "latest deadline" è prevista fino al 31 marzo 2017. L'iscrizione può essere effettuata attraverso FilmFreeway, il più noto portale per filmmaker.Una giuria internazionale assegnerà ilal lungometraggio, al documentario ed al cortometraggio delle rispettive sezioni, oltre che al cortometraggio e al documentario della sezione Location negata.La Direzione del Festival in accordo con il comitato d’onore ed il comitato direttivo del Festival, assegnerà inoltre i seguenti premi:- Premio “Castello Aragonese” Al miglior regista- Premio “Aenaria” Al miglior scenografo- Premio “Epomeo” Al miglior direttore della fotografia