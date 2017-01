L'Apollo 11 di Roma festeggia gli ottant’anni di Gianni Celati

09/01/2017, 14:59

i.L'Apollo 11 di Roma lo festeggia con alcune iniziative e appuntamenti editoriali, espositive e, com’è nello spirito di Apollo 11, conviviali.Martedì 10, alle 18, in occasione del compleanno di Celati, viene presentato "", edito da L'Orma nella collana. È un ricco volume a cura di Nunzia Palmieri, che raccoglie un’ampia raccolta di testi celatiani sul teatro e le immagini, e in particolare due testi dicon immagini degli anni Settanta del fotografo Carlo Gajani (1929-2009). Sono Il chiodo in testa e La bottega dei mimi, da allora mai ristampati. ." verrà presentato da Andrea Cortellessa, Alberto Sironi e Angela Zanotti Gajani.Nell’occasione s’inaugura, in collaborazione con la Fondazione Carlo Gajani, una piccola. La mostra che rimarrà esposta all'Apollo11 fino a domenica 22 gennaio.Sabato 14, alle 18.30, sempre all’Apollo11 ci sarà una "": un godimento pubblico letterario, dove chi ha avuto il piacere di leggere qualcosa che gli è rimasto nel cuore, lo condivide con altri lì convenuti leggendoglielo.Questo sabato tra i lettori di Celati molti estimatori insieme ad alcuni dei suoi amici più cari: Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Ugo Cornia, Francesco Bruni, Raffaella Lebboroni, Jean Talon, Roberto Citran e molti altri.Sarà una festa di parole e di condivisione, un tentativo di ringraziare Celati per l’incanto che la sua opera ci ha regalato e ci regala.Le "" sono nate da un'idea di Gianfranco Anzini, in collaborazione con Daniela Mazzoli e Raffaella Lebboroni, e sono un appuntamento con il piacere della lettura che si ripete all' Apollo11 con cadenza mensile ormai da più di due anni.