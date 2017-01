Le nomination degli Independent Spirit Awards 2017

09/01/2017, 13:09

Il prossimo 25 febbraio si svolgerà la cerimonia di premiazione della 32ª edizione degli. Qui tutte le nomination.Miglior filmAmerican Honey, regia di Andrea ArnoldChronic, regia di Michel FrancoJackie, regia di Pablo LarraínManchester by the Sea, regia di Kenneth LonerganMoonlight, regia di Barry JenkinsMiglior registaAndrea Arnold – American HoneyBarry Jenkins – MoonlightPablo Larraín – JackieKelly Reichardt – Certain WomenJeff Nichols – LovingMiglior sceneggiaturaBarry Jenkins – MoonlightKenneth Lonergan – Manchester by the SeaMike Mills – 20th Century WomenIra Sachs e Mauricio Zacharias – Little MenTaylor Sheridan – Hell or High WaterMiglior film d'esordioThe Childhood of a Leader, regia di Brady CorbetThe Fits, regia di Anna Rose HolmerOther People, regia di Chris KellySwiss Army Man, regia di Dan Kwan e Daniel ScheinertThe Witch, regia di Robert EggersMiglior sceneggiatura d'esordioRobert Eggers – The WitchChris Kelly – Other PeopleAdam Mansbach – BarryStella Meghie – Jean of the JonesesCraig Shilowich – ChristineMiglior attrice protagonistaAnnette Bening – 20th Century WomenIsabelle Huppert – ElleSasha Lane – American HoneyRuth Negga – LovingNatalie Portman – JackieMiglior attore protagonistaCasey Affleck – Manchester by the SeaViggo Mortensen – Captain FantasticTim Roth – ChronicJesse Plemons – Other PeopleDavid Harewood – Free in DeedMiglior attrice non protagonistaEdwina Findley – Free in DeedPaulina Garcia – Little MenLily Gladstone – Certain WomenRiley Keough – American HoneyMolly Shannon – Other PeopleMiglior attore non protagonistaRalph Fiennes – A Bigger SplashBen Foster – Hell or High WaterLucas Hedges – Manchester by the SeaShia LaBeouf – American HoneyCraig Robinson – Morris from AmericaMiglior fotografiaAva Berkofsky – Free in DeedLol Crawley – The Childhood of a LeaderZach Kuperstein – The Eyes of My MotherJames Laxton – MoonlightRobbie Ryan – American HoneyMiglior montaggioMatthew Hannam – Swiss Army ManJennifer Lame – Manchester by the SeaJoi McMillon e Nat Sanders – MoonlightJake Roberts – Hell or High WaterSebastián Sepúlveda – JackieMiglior documentario13th, regia di Ava DuVernayCameraperson, regia di Kirsten JohnsonI Am Not Your Negro, regia di Raoul PeckO.J.: Made in America, regia di Ezra EdelmanSonita, regia di Rokhsareh GhaemmaghamiV paprscích slunce, regia di Vitaliy ManskiyPremio John CassavetesFree in Deed, regia di Jake MahaffyHunter Gatherer, regia Josh LocyLovesong, regia di So Yong KimNakom, regia di T.W. PittmanSpa Night, regia di Andrew AhnMiglior film stranieroAquarius, regia di Kleber Mendonça Filho (Brasile)Chevalier, regia di Athina Rachel Tsangari (Grecia)I miei giorni più belli (Trois souvenirs de ma jeunesse), regia di Arnaud Desplechin (Francia)Vi presento Toni Erdmann (Toni Erdmann), regia di Maren Ade (Germania, Romania)Sotto l'ombra (Under the Shadow), regia di Babak Anvari (Iran, Regno Unito)Premio Robert AltmanMoonlight, regia di Barry JenkinsProducers AwardLisa Kjerulff – The FitsJordana Mollick – Hello, My Name Is DorisMelody C. Roscher e Craig Shilowich – ChristineSomeone to Watch AwardAndrew Ahn – Spa NightClaire Carré – EmbersAnna Rose Holmer – The FitsIngrid Jungermann – Women Who KillTruer Than Fiction AwardKristi Jacobson – SolitarySara Jordenö – KikiNanfu Wang – Hooligan Sparrow