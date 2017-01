BERLINALE 67 - Il primo giorno anche "7 days, 7 girls"

09/01/2017, 10:38

Apertura italiana per il, sarà infatti “” diretto dae prodotto da River Road Entertainment il film che farà compagnia al francese “” di Etienne Comar per l’inaugurazione della Berlinale.Il film di Silighini sarà infatti proiettato alle 17 al Cinemaxx di Postdamer a Berlino giovedì 9 febbraio.Per il secondo anno di fila il regista di origine genovese ma ormai diviso tra Milano e gli Stati Uniti, porta un film a Berlino. Lo scorso anno un trionfo per lo short movie “” che fu premiato dall’associazione critici cinematografici come miglior film e che da li ha iniziato un percorso che gli ha visto sfiorare la nomination agli Oscar.Come per “Seline” anche in “7days, 7 girls” confermata protagonista l'attrice cuneese Flavia Monteleone.Il film in settanta minuti di emozione e colpi di scena si svolge tra gli anni 60 e gli anni 80 e racconta il tormento di Abigail Wright interpretato da Carol Visconti e le avventure di sette ragazze rinchiuse dentro un manicomio abbandonato. Il giornalista Benny Di Dovia interpretato da Ivan Brusa, fresco vincitore dell’Iowa Film Fest come miglior attore, porta alla luce una verità scottante che riguarda la vecchia clinica.Una dopo l’altra le ragazze, interpretate da Roberta Nicosia, Fausta Belli, Francesca Ferrara, Margherita Carpinteri e Deborah Di Viesti scoprono cosa le ha unite e portate li guidate da Emily interpratata magistralmente da Flavia Monteleone.Per la Monteleone continua la sinergia con il regista, è infatti questo il terzo film girato insieme e in primavera inizieranno le riprese del “The Christ of Gamala” sempre di Silighini dove la Monteleone sarà Maria Maddalena in un film che farà molto discutere visto che porterà alla luce un Gesù molto diverso dalla tradizione Cristiana