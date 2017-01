GOLDEN GLOBE 2017 - Tutti i premi. Vince "La la land"

09/01/2017, 08:11

Un trionfo da record perai a 74., riconoscimenti assegnati dalla stampa internazionale a Hollywood. Sette nomination e sette premi per il film che ha inaugurato l'ultima Mostra del Cinema di Venezia.MIGLIOR FILM DRAMMATICO:MoonlightMIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICAL:La La LandMIGLIOR REGISTA:Damien Chazelle, La La LandMIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO:Casey Affleck, Manchester by the SeaMIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO:Isabelle Huppert, ElleMIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE:Ryan Gosling, La La LandMIGLIOR ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICAL:Emma Stone, La La LandMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UN FILM:Aaron Taylor-Johnson, Animali NotturniMIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN FILM:Viola Davis, BarriereMIGLIOR SCENEGGIATURA:La La LandMIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE:La La LandMIGLIOR CANZONE ORIGINALE:“City Of Stars”, La La LandMIGLIOR FILM STRANIERO:Elle di Paul VerhoevenMIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE:ZootropolisTELEVISIONEMIGLIOR SERIE DRAMMATICA:The CrownMIGLIOR SERIE COMICA O MUSICALE:AtlantaMIGLIOR MINI-SERIE O FILM TV:The People v. O.J. Simpson: American Crime StoryMIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA:Billy Bob Thornton, GoliathMIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA:Claire Foy, The CrownMIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMICA:Donald Glover, AtlantaMIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMICA:Tracee Ellis-Ross, BlackishMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:Tom Hiddleston, The Night ManagerMIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:Olivia Colman, The Night ManagerMIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:Sarah Paulson, The People v O.J.: American CrimeMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINI-SERIE O FILM TV:Hugh Laurie, The Night Manager