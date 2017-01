Su Rai5 "Le False Confidenze" di Toni Servillo

08/01/2017, 17:36

L’amore ostacolato dall’interesse e soffocato dalla brama di denaro: è la storia raccontata dallo spettacolo teatrale diretto e interpretato da Toni Servillo “”, che Rai Cultura propone lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 22.05 su Rai 5.I personaggi trattano il matrimonio alla stregua di “un titolo zoppicante in una concitata sessione di Wall Street o di Piazza Affari”. Scritta da Marivaux nel 1737, disarmante nella sua attualità, la commedia - nella traduzione di Cesare Garboli – cattura e diverte con dialoghi semplici e limpidi che celano un sottotesto torbido e ambiguo. Dorante, un giovane dall'animo onesto e generoso ma poverissimo, è perdutamente innamorato della ricca vedova Araminte, promessa ad un conte. Dubois,ex servo di Dorante ora alle dipendenze della donna, decide di aiutare il precedente padrone e dapprima lo fa assumere dalla ricca vedova come segretario, poi, con una serie di stratagemmi, inganni e giochi psicologici, accende l’attrazione l’interesse della donna nei confronti del giovane spasimante. Il piano riesce talmente bene che Araminte finisce per innamorarsi di Dorante, mandare all'aria il suo matrimonio con il conte attirandosi le ire della madre e promettere al suo uomo di renderlo ricco e felice. Con questo spettacolo prosegue la ricerca di Toni Servillo attraverso testi teatrali che mostrano uomini colti nell’intimità della propria vita familiare, nel ruolo di inconsapevoli simulacri della profonda rivoluzione sociale in atto nel momento storico descritto dall’azione.