TU NON C'ERI - In cofanetto dvd+libro

08/01/2017, 09:01

Dal 12 gennaio sarà disponibile nelle librerie e online il cofanetto dvd+libro di "", film breve di Cosimo Damiano Damato scritto da Erri De Luca, con Piero Pelù e Brenno Placido e la partecipazione di Bianca Guaccero.Ha detto lo sceneggiatore Erri De Luca: “Due uomini, due generazioni, padre e figlio: si sono mancati. Il padre è stato a lungo in prigione per aver fatto parte di una banda armata negli anni '80, il figlio è cresciuto senza di lui. Un giorno il figlio decide di salire a un rifugio di montagna. Vuole raggiungere una cima che il padre frequentava, uscito di prigione. Sapeva scalare, il figlio no, ma vuole lo stesso fare questa specie di pellegrinaggio. Complice è la grande concentrazione della scalata, il vuoto intorno, il vento, lo sbaraglio. Rimprovera al padre l'assenza, la mancanza. Se lo immagina accanto. Si svolge tra loro un dialogo fitto, intenso come riescono a esserlo quelli immaginati. Sulla cima raggiunta insieme, si svolge un definitivo congedo e una consegna”.Una produzione di Fanfara Entertainment, OH,PEN ITALIA e Cornucuore produzioni con il sostegno di Apulia Film Commission. Con la collaborazione di CaneCane e ClanDestino, edito da Compagnia Editoriale Aliberti.La colonna sonora originale del film è di Piero Pelù. “Tu non c’eri” OST è presente nella versione vinile dell’ultimo disco dei Litfiba dal titolo “Eutòpia” pubblicato da Sony Music.