CORT'ON LINE II edizione - Il tuo corto su Cinemaitaliano

09/01/2017, 09:00

La Redazione



Cinemaitaliano e ortigia Film festival in "CORT'ON LINE" - UN MESE SU CINEMAITALIANOInvia il link del tuo corto (durata max 15 minuti) a comunica@cinemaitaliano.infoI trenta selezionati dalla redazione saranno pubblicati in home page e votabili con un like Facebook sulla pagina dedicata.Un giorno in home e gli altri 29 con una pagina dedicata per proseguire con le votazioni. A partire dal 1 marzo 2017.Copia il testo qui sotto, incollalo sulla email che invierai insieme al link youtube del tuo corto e alla scheda tecnica (regia, interpreti, fotografia, una foto di scena, sinossi breve).IL CORTO CHE RICEVERA' PIU' LIKE SULLA PAGINA DI CINEMAITALIANO SARA' PROIETTATO E PREMIATO DURANTE L'ORTIGIA FILM FESTIVAL 2017 che ospiterÓ l'autore per tre giorni (nel mese di luglio).Materiale da inviare a comunica@cinemaitaliano.info entro il 15 febbraio 2017.- Link Youtube del cortometraggio (anche nascosto)- Testo da copiare e incollare nel corpo dell'email:Io sottoscritto/a ................................. regista/produttore del cortometraggio dal titolo........................... durata ...... minuti, autorizzo cinemaitaliano.info a pubblicare sulle sue pagine il mio corto attraverso il link Youtube............................... e a gestire le informazioni relative ad esso. Dichiaro inoltre che le musiche della colonna sonora del corto sopraindicato sono depositate o libere da copyright.- Scheda tecnica da compilare su www.cinemaitaliano.info/pressbook, e poi inviare insieme al resto allo stesso indirizzo. Importanti: titolo e durata, regista, interpreti, soggetto e sceneggiatura, fotografia, musiche, produzione, una foto di scena, sinossi breve. Il resto del materiale Ŕ facoltativo.