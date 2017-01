ERMA - Da oggi 6 gennaio in streaming su Repubblica Tv

06/01/2017, 17:44

Il personale percorso artistico e di vita della violinista e performer- in arte H.E.R-, prima artista in Italia ad aver compiuto un percorso completo di transizione di genere, è il tema che affronta il registanel cortometraggio “”. Il film breve è il quarto dei nove episodi della webserie “Past Forward” prodotti da Apulia Film Commission che, a partire da venerdì 6 gennaio, sarà online su Repubblica TV Girata nel giugno 2016 sull’Isola di San Nicola (Isole Tremiti) e all’interno delle Grotte di Castellana da un’idea di Luciano Toriello e Annalisa Mentana, quest’ultima autrice anche della sceneggiatura, la docufiction ripercorre la storia dell’artista pugliese. Per l’occasione H.E.R., ha composto e interpretato per voce e violino l’intera colonna sonora originale del film.“Past Forward” è una webserie di 9 episodi sull’identità di una terra viva, crocevia di storie senza tempo che dal passato attraversano il presente per diventare futuro. La Puglia, luogo di incontri e mancanze, derive e approdi, società di uomini e donne in evoluzione lungo tracce, storie e culture.Un flusso di coscienza attraverso 90 anni di storie, un viaggio dal passato nel futuro, dal 1970 al 2050, in 9 opere, 1 per decennio. Un puzzle di riflessioni attraverso miti del passato, sogni del presente e incubi sul futuro. Un esperimento di libertà espressiva e creativa assoluta, che attraverso stili, linguaggi e punti di vista radicalmente differenti mostra una sintesi tra passato, presente e futuro della Puglia, del Meridione e, quindi, dell’Italia tutta.“Past Forward” è un progetto finanziato a valere su risorse dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni ed Attività culturali” – Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013, coerenti PO FESR 2007/2013.