Su Rai Gulp lo speciale “Roma Fiction Festival 2016

06/01/2017, 19:22

Un viaggio alla scoperta delle nuove serie animate per la tv che caratterizzeranno anche il palinsesto di Rai Gulp con lo speciale “”, in onda domenica 8 gennaio 2017, alle 23.35. Laura Carusino sarà al timone dell’appuntamento che, anche nella recente edizione, attraverso la sezione “” ha presentato in anteprima numerose serie per ragazzi.Tra ospiti, character e anticipazioni saranno presentate serie molto amate dai ragazzi come “” e “”, e novità assolute come il medio metraggio “”, la nuova serie “”, in compagnia delle note fatine, e la seconda stagione di “”, con la partecipazione delle protagoniste Emanuela Rei e Giorgia Boni. Con l’aiuto di un gruppo di cosplayer appassionate di Sailor Moon Laura Carusino andrà alla scoperta dei segreti della nuova serie “”.