BERGAMO FILM MEETING 35 - Il festival a fumetti

05/01/2017, 13:06

Anche per l'edizione 2017,ospiterà il meglio del panorama italiano del fumetto: cinque illustratori, che con le loro strisce quotidiane racconteranno la propria avventura al Festival.Ai tre giovani emergenti, si affiancheranno due artisti già conosciuti e molto apprezzati: il fumettista (nonché musicista), frontman della band Tre Allegri Ragazzi Morti che inaugurerà la mostra, oggi, egeniale creatore di Rat-Man, che con il suo irriverente e sarcastico sguardo realizzerà, in esclusiva per Bergamo Film Meeting, la recensione a fumetti di un film.Dopo Tuono Pettinato, Sarah Mazzetti, dr. Pira, Daw, Lucia Biagi, Simone Angelini e Marco Taddei, Paolo Cattaneo e Spugna, toccherà ora ai cinque nuovi ospiti addentrarsi nelle sale, dietro le quinte, nella cabina di proiezione e negli angoli più oscuri del Festival, per scrutare e raccontarci ogni segreto di questa 35a edizione.Ogni sera sarà presentata la striscia della giornata appena trascorsa e il pubblico potrà incontrare e conoscere da vicino i cinque autori. Il progetto Daily Strip è realizzato in collaborazione con Corpoc, libreria Incrocio Quarenghi, GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e Birrificio Indipendente Elav e con il prezioso aiuto di Simone Tempia.I PROTAGONISTI 2017Martoz - 11 e 12 marzoMartoz è nato ad Assisi nel 1990. Fumettista, illustratore e street artist, ha realizzato sia progetti personali (Parade, Crisma), che collaborazioni (B Comics, Squame, Lucha Libre, Canicola, Inuit). Nel 2015 realizza «Remi Tot in STUNT», il suo primo libro a fumetti, edito per MalEdizioni. Come illustratore collabora con l’«Illustratore Italiano», «Linus» e l’associazione Illustri. Ha realizzato murales per diversi festival e associazioni e ha esposto i suoi lavori a Los Angeles, Buenos Aires, New York, Parigi, Mosca e al Comicon di Napoli.Martoz incontrerà il pubblico del Festival presso il Meeting Point.Davide Toffolo - dal 12 al 14 marzoTra gli autori più rappresentativi del fumetto italiano, ha pubblicato, tra gli altri «Carnera», «Pasolini», «Il Re Bianco», «Très!» e «Graphic Novel Is Dead». Panini Comics ha ristampato in questi anni tutti i suoi libri degli anni '90: «Piera degli spiriti», «Fregoli», «Farefumetti» e il serial completo di «Cinque allegri ragazzi morti», a colori. È inoltre co-fondatore e voce della band Tre Allegri Ragazzi Morti, un progetto in cortocircuito multimediale tra musica e fumetto.Davide Toffolo incontrerà il pubblico del Festival in sala e nel Meeting Point.Francesco Guarnaccia - 15 e 16 marzoClasse ‘94, Francesco Guarnaccia è fumettista e illustratore. Fa parte del collettivo Mammaiuto, con il quale ha pubblicato «From Here To Eternity» e ha partecipato all’antologico «Un ragazzo parte per un viaggio, ferisce qualcuno, non torna più a casa». Ha ricevuto la Menzione Speciale della giuria al premio Gran Guinigi, ha vinto nella categoria “Nuove Strade” ai premi Micheluzzi del Napoli Comicon e ha conquistato il premio “Miglior performance di ballo” ai Boscarato 2016. Dopo la recente ristampa del suo primo libro con Shockdom, è al lavoro su un nuovo libro per Bao Publishing e sulla nuova serie «Il Cavalier Inservente», mentre studia Design a Firenze e continua a realizzare fumetti di soppiatto.Francesco Guarnaccia incontrerà il pubblico del Festival presso il Meeting Point.Cristina Portolano - 17 e 18 marzoCristina Portolano nasce nel 1986 a Napoli dove frequenta il liceo artistico per poi trasferirsi a Bologna all’Accademia di Belle Arti. Dopo l’Erasmus a Parigi, all’École nationale supérieure des Arts Décoratif, si appassiona alla grafica d’arte e all’incisione. Oggi disegna storie a fumetti, è illustratrice, fa wall painting e a volte insegna educazione artistica alle scuole medie. Tiene laboratori di disegno, fumetto e arte murale. Ha pubblicato su «Internazionale», «VITA magazine», «Lo straniero», «Hamelin», «Illywords», «Napoli Monitor», con collettivi di autoproduzione come Ernest virgola, Delebile, Teiera, Squame e collabora al portale di informazione a fumetti graphic-news.com. Il suo primo libro «Quasi signorina» è edito dalla casa editrice Topipittori.Cristina Portolano incontrerà il pubblico del Festival presso il Meeting Point.Leo Ortolani - 14 marzoNato a Pisa nel 1967 e trasferitosi dopo un anno a Parma, Ortolani è il creatore del celeberrimo Rat-Man, e uno dei più importanti e apprezzati fumettisti italiani. Le sue opere, dallo stile ironico e pungente, gli sono valse numerosi riconoscimenti. L’esordio risale al 1989, quando per la collana «Spot» della Casa editrice Comic Art pubblica proprio la prima storia di Rat-Man: da quel momento, Ortolani inizia una serie di collaborazioni tra parodie e serie animate che lo portano fin sui palchi del teatro.Sul suo blog da qualche anno pubblica le recensioni a fumetti dei più grandi successi cinematografici recenti, incluse nella raccolta «CineMah», insieme ad altre recensioni inedite, edita nel 2016 da BAO Publishing.Leo Ortolani incontrerà il pubblico in sala e nel Bookshop durante il Festival.A fare gli onori di casa e presentare al pubblico gli ospiti sarà lo scrittore Simone Tempia.