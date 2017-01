LA VOCE DEL TERREMOTO - Sul set il film di A. De Venezia

05/01/2017, 08:21

Continuano le riprese del docufilm “” diretto da, scritto dal premio Solinas Daniele Malavolta e con Tiziano Mariani, Antonella Ponziani, Marina Suma, Maria Tona, Pietro De Silva, Luis Molteni e Massimiliano Buzzanca.Il film racconta i drammatici eventi sismici che hanno colpito Amatrice e il Centro Italia ad agosto e ottobre 2016 . Il sisma ha lasciato una ferita profonda nel territorio e nella popolazione che dopo mesi dalla prima scossa ancora si trova in una situazione di grande disagio. La voce del terremoto raccoglie le testimonianze di alcuni abitanti di Amatrice e delle sue frazioni e di alcuni volontari che sono intervenuti e che continuano a lavorare per fare fronte all'emergenza utilizzando diversi personaggi di finzione come filo conduttore alle loro storie reali. I protagonisti costituiscono solo un filo rosso per attraversare la realtà umana, sociale, culturale di un paese duramente colpito dal sisma. Ma più che la tragica avventura di questi personaggi, interessa il quadro generale della vita del paese, che prova a costruire la rinascita." - dice il regista- "".L'obiettivo di questo progetto è quello di raccogliere fondi per la ricostruzione, l’intero ricavato infatti sarà devoluto in beneficenza.Produce