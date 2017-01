Festival della CINEGUSTOLOGIA - Da domani in Irpinia

04/01/2017, 19:52

La Redazione



Degustazioni, proiezioni, laboratori del gusto, spettacoli e visite guidate (tutto gratuitamente aperto al pubblico). Sono gli ingredienti del primoche si svolgerà dal 5 all’8 Gennaio in Irpinia, tra Vallesaccarda, Zungoli e Trevico, il centro abitato più alto del Mezzogiorno e città natale diI profumi e i sapori dell’enogastronomia irpina che si fondono con le emozioni del cinema grazie alle suggestioni offerte dalla Cinegustologia, un nuovo modo di fruire il cinema attraverso le analisi del gusto. E ogni giorno fino all’8 Gennaio ci sono anche i Ristoranti Cinegustologici, 12 ristoranti eccellenti dell'Irpinia (e dintorni) nei quali ogni piatto è stato sapientemente collegato per l'occasione ad una delle caratteristiche dei film di Ettore Scola per offrire un’esperienza unica a chi si siede a tavola e potrà scegliere tra menù romantici, energici, satirici o perfino onirici.Giovedì 5 Gennaio 2017 – TrevicoOre 18.00 – Palazzo ScolaCerimonia Inaugurale del FestivalOre 18.30Alla scoperta della CinegustologiaLectio Magistralis di Marco Lombardi con la partecipazione della Scuola di Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola BenincasaOre 21.00 – Stazione Enogastronomica della Valle dell’UfitaProiezione del film Splendor con degustazioni cinegustologiche abbinate al film.Venerdì 6 Gennaio 2017 – ZungoliOre 10.30 – Alla scoperta delle Grotte Bizantine di tufo con visita guidata e degustazione del caciocavallo podolico e dell’olio Ravece nell’antico borgo di ZungoliOre 11.30La passeggiata del Regio TratturoOre 13.30 – “Cucine aperte”Degustazioni itineranti nei migliori ristoranti della BaroniaOre 17.30 – Convento di San FrancescoConvegno internazionale “Enogastronomia, Territorio e Sostenibilità: prospettive e idee progettuali per la Baronia” con la presentazione della nuova Piramide Universale della Dieta MediterraneaOre 21.00 – Cinegustologia Itinerante con Street food “made in irpinia”Degustazioni cinegustologiche in giro per il borgo di Zungoli con quattro fermate per una ricostruzione storica della filmografia di Scola suddivisa in quattro tappe (anni ’60, anni ’70, anni ’80, anni ’90)Sabato 7 Gennaio 2017 – VallesaccardaOre 10.00 – Area Naturalistica del Fiumarella all’interno della Zona ZPS “Boschi e sorgenti della Baronia”Alla scoperta dei percorsi naturalistici e degli eco-sentieri. Possibilità di percorsi di Bike TrekkingOre 13.00 – Home RestaurantsLe migliori cuoche della Baronia aprono ai turisti le proprie dimoreOre 15.30 – Centro Culturale IntercomunalePresentazione dei lavori dei Laboratori DidatticiPercorsi laboratoriali per adulti e ragazzi legati alla natura, all’ecologia e alla gastronomiaOre 18.00Apertura della Mostra del Concorso Fotografico “Irpinia, terra di gusto” Percorso Fotografico attraverso le eccellenze enogastronomiche in Terra d’IrpiniaOre 20.30 – Centro Culturale IntercomunaleShow Cooking con i migliori chef dell’Appenino MeridionaleOre 21.30 – Centro Culturale IntercomunaleProiezione del Film “La Cena” di Ettore Scola con degustazioni cinegustologiche abbinate al filmDomenica 8 Gennaio 2017 – TrevicoOre 10.30 – Palazzo ScolaPresentazione delle idee progettuali per l’assegnazione della “Borsa di Studio Ettore Scola”Ore 13.30 – Stazione Enogastronomica della Valle dell’Ufita“Nel regno degli eco-chef”: alla scoperta della produzione culinaria da agricoltura biologica e biodinamicaOre 15.30Alla scoperta dei percorsi naturalistici e degli eco-sentieri attraverso la conoscenza della fauna e flora localeOre 17.00 – Palazzo ScolaI Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), riconoscimento alla patata, la castagna e i triilli di Trevico. Degustazioni culinarieOre 19.00 – Cattedrale Santissima Maria AssuntaConcerto con le musiche del Maestro Ennio MorriconeOre 21.00 – Stazione Enogastronomica della Valle dell’UfitaProiezione del film “La più bella serata della mia vita” con la cinegustologia applicata alla pizza. Degustazioni delle migliori produzioni di pizza dei pizzaioli campani.I Ristoranti Cinegustologici8 Dicembre 2016 – 8 Gennaio 2017Un mese di tempo per degustare in alcuni dei migliori ristoranti dell’Irpinia (e dintorni) i menù con le eccellenze enogastronomiche del territorio declinate con la Cinegustologia che racconta a tavola i film di Ettore Scola (elenco completo dei ristoranti aderenti su www.festivaldellacinegustologia.it)Le Visite guidate8 Dicembre 2016 – 8 Gennaio 2017Alla scoperta delle aziende agricole della Baronia – a cura di Slow FoodAttraversando la Baronia con il fuoristradaBorghi ed EnogastronomiaFood TrekkingL’apertura straordinaria del Castello Normanno di ZungoliLe avventure irpine: alla ricerca del tartufo bianco della BaroniaProgramma completo su www.festivaldellacinegustologia.it