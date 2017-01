Su Rai1 per l'Epifania "Paradiso" di Stefano Consiglio

04/01/2017, 18:01

" - ha dichiarato il regista, autore di "", in onda in prima visione assoluta su Rai1 venerdì 6 gennaio 2017 alle ore 23.50.Il documentario racconta cosa pensano le persone della loro vita, che cosa le rende felici, che cosa le spaventa, se credono in Dio. Se sperano in una vita migliore qui in terra, se immaginano che ci sarà una vita dopo questa che stiamo vivendo… Tre settimane prima dell'inizio delle riprese, l’inferno aveva fatto irruzione ancora una volta sulla scena della realtà del mondo: l’attentato terroristico a Parigi, manifestatosi con tutto il suo potenziale di dolore, paura, incredulità.Su piazza San Pietro aleggiava dunque la minaccia di nuovi possibili e ulteriori attentati… Il film parla necessariamente anche di questo. Così come parla di un Papa, Francesco, che sta suscitando grande entusiasmo anche tra i non credenti.In qualche modo Paradiso ha preso spunto da quanto scriveva Italo Calvino ne "Le Città Invisibili": “.”