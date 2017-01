Il film "Qua la Zampa!" sostiene l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Trailer "Qua la Zampa!"



03/01/2017, 16:09

Leone film Group e Eagle Pictures sono orgogliose di annunciare che il film “”, in uscita al cinema giovedì 19 gennaio 2017 sostiene. Andando a vedere il film si potrà contribuire alla causa, sostenuta dall'associazione, della lotta al randagismo in Italia. “è diretto dal regista Lasse Hallström che, dopo "", torna a parlare del rapporto tra uomo e cane. Questa volta attraverso una commedia. Nel cast, oltre al cane Bailey, anche Dennis Quaid e Britt Roberston. Nella versione italiana del film, la voce del cane Bailey è quella di Gerry Scotti. Il popolare conduttore televisivo presta per la prima volta da protagonista la sua voce ad un film. Il film è tratto dal romanzo americano scritto da W. Bruce Cameron edito nella traduzione italiana da Giunti Editore con il titolo Dalla parte di Bailey. Uscito nel 2010, il romanzo è diventato subito un punto di riferimento per la “letteratura canina” ed è stato un grande successo di vendite prima negli Stati Uniti (per ben 49 settimane nella classifica dei libri più letti del New York Times) e a seguire in tutti gli altri paesi, compreso l’Italia.Il fenomeno del randagismo che interessa le regioni del centro e sud Italia è complesso e sfaccettato, per questo di difficile gestione. Le normative che dovrebbero dettare le modalità di intervento sono spesso disattese e la sorte di migliaia di cani e gatti vaganti è lasciata sulle spalle delle associazioni di volontariato.Gli angeli blu dell’OIPA, presenti con numerosi sezioni locali in tutte le regioni del centro e sud Italia, scendono in campo ogni giorno per intervenire in soccorso di cani e gatti vaganti sul territorio malati, feriti, denutriti, maltrattati, abbandonati. Per dare un contributo efficace alla gestione del randagismo OIPA agisce su più livelli, occupandosi di:o Soccorso ad animali malati, feriti, denutriti, maltrattati, abbandonati;o Aumento del livello di benessere animale in canili e gatti, promuovendo le adozioni;o Sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della sterilizzazione di cani di proprietà come strumento fondamentale per evitare di aumentare il numero dei randagi;o Costante dialogo e collaborazione con le istituzioni e gli enti proposti affinché venga applicato ciò che prevede della Legge quadro per la prevenzione del randagismo (n.281/91).Per maggiori info: