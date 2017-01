A MIC di Milano torna la domenica il "Cineclub Family"

03/01/2017, 16:03

Dal 15 al 29 gennaio 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana presenta, tutte le domeniche di gennaio alle ore 15 un film dedicato a tutta la famiglia.In programma "", pellicola francese del 2009 che traspone per la prima volta sul grande schermo la famosa striscia a fumetti nata nel 1959 dalla brillante penna di René Goscinny, co-autore di Asterix e di Lucky Luke, ricreando un universo filtrato dalla sensibilità e dalla fervida immaginazione infantile di uno scolaro e dei propri compagni in una Francia degli anni Cinquanta stilizzata e sospesa nel tempo; "", film d'animazione Dreamworks scritto da Chris Sanders, già autore dell'amatissimo Dragon Trainer, insieme al coregista DeMicco e con la collaborazione del leggendario ex Monty Python John Cleese, commedia preistorica su una famiglia di neandertaliani, sui loro legami e sul loro rapportarsi con le scoperte di un mondo in evoluzione; "", seguito a lunga distanza di "", una storia sulla diversità e sull'handicap dove invertendo i ruoli saranno i due pesci pagliaccio ad aiutare la simpaticissima Dory, afflitta da un disturbo alla memoria breve, nella sua avventura alla ricerca della sua infanzia perduta lungo la quale incontrerà un bestiario bizzarro e travolgente di creature marine che le offriranno solidarietà ed accettazione.