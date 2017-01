A Mesagne un pomeriggio dedicato ai ragazzi per far riflettere gli adulti

02/01/2017, 20:23

Martedì 3 gennaio 2016 presso l’auditorium del castello di Mesagne si terrà “”, evento ad ingresso gratuito organizzato e patrocinato dell’assessorato alla cultura e spettacolo della città messapica in collaborazione con Cabiria Circolo Arci.Si inizierà alle ore 18:00 con lo spettacolo di burattini dedicato a bambini dai 3 ai 10 anni, a cura dello scrittore e cantautore Gianluigi Cosi e della burattinaia Paola Giglio, tratto dal libro di filastrocche “” di Gianluigi Cosi.Alle ore 19:00 si proseguirà con la proiezione del premiatissimo cortometraggio “” del regista romano Max Nardari, con il quale la sceneggiatrice mesagnese Anna Rita Pinto ha collaborato alla scrittura dei dialoghi. La pellicola della durata di 15 minuti, adatta ragazzi e adulti, racconta in chiave di commedia la storia di un bambino che si sente diverso dagli altri perché è l’unico in classe a non avere i genitori separati. Una storia trattata in maniera divertente e un po’ sopra le righe che però farà pensare, dalla quale è stato tratto il film “” che uscirà a marzo al cinema.