"Pif" racconta "La Marcia dei Pinguini - Il Richiamo"

02/01/2017, 13:00

Notorious Pictures è lieta di annunciare l’uscita nelle sale italiane di “”, il sequel dell’emozionante e spettacolare film già campione d’incassi in Italia.A dieci anni di distanza, il registaci riporta tra i ghiacci con la magia delle riprese in alta definizione e l’utilizzo di innovative camere subacquee e droni, per una nuova avventura alla scoperta dell’Antartide.Le riprese si sono svolte lo scorso inverno per oltre due mesi, internamente in 4k e in condizioni incredibilmente avverse. Il regista ci conduce nelle profondità del mare e in luoghi inaccessibili all’uomo, per mostrarci la battaglia dei pinguini affinché si rinnovi il miracolo della vita.Protagonista un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall’ istinto.Attraverso gli occhi e i ricordi di un pinguino anziano, anche noi potremo osservare da vicino questo momento decisivo della vita del cucciolo. Seguiremo il nostro pinguino in tutto il suo straordinario viaggio e le grandi sfide che lo aspettano a ogni passo.A raccontare le avventure del giovane pinguino, che intraprende il suo primo viaggio per una destinazione sconosciuta, sarà il poliedrico, in arte “”, attore, conduttore, regista.Il film uscirà nelle sale il 23 febbraio 2017 distribuito da Notorious Pictures.