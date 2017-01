BOX OFFICE - Il primo trionfo dell'anno è di "Oceania"

02/01/2017, 10:17

Antonio Capellupo



L'anno nuovo inizia nel segno dell'animazione.Nella settimana che va dal 26 dicembre al primo gennaio, il film più visto è stato "" di John Musker e Ron Clements, che ha totalizzato € 6.659.634 con 1.005.369 amanti della Disney al seguito.Seconda posizione per "" di Gareth Edwards che ha incassato € 3.241.520 grazie a 448.529 fedelissimi della saga sci-fi.Chiude il podio "" di Fausto Brizzi con € 3.189.458 e 468.192 spettatori.Due gradini più in basso "" di Volfango De Biasi che aggiunge € 2.041.580 al suo totale con 306.682 accessi in sala.Sesta posizione per "" di Alessandro Siani con € 1.885.347 e 262.218 presenze.Chiude la Top10 "" di e con Aldo, Giovanni e Giacomo con un incasso di € 1.343.615 e 192.389 spettatori.