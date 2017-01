"Le Verità" in anteprima a Capri, Hollywood

01/01/2017, 16:54

Lunedì 2 gennaio alle 2016 ore 20:00 nell'ambito della 21a edizione del Capri, Hollywood presso la Sala 1 del Cinema Paradiso di Anacapri (P.zza Edwin Cerio 1) verrà proiettato in anteprima il thriller psicologico "" (100’), opera prima di, con Francesco Montanari, Nicoletta Romanoff, Anna Safroncik e Fabrizio Nevola e la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, nelle sale ad aprile. Durante l'evento interverrà il regista che racconterà la genesi del progetto, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e visto tra le novità delle Giornate Professionali di Cinema, realizzato tra Napoli e provincia da un team interamente under 35 che vede il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù nell’ambito del progetto Film4Young.La pellicola narra la storia del giovane imprenditore Gabriele Manetti che, tornato dall’India dopo un viaggio d’affari, sente che la sua vita sta per prendere una direzione diversa da quella che ha sempre avuto. Il suo mondo, le certezze che la sua condizione sociale gli ha permesso di avere, lo stesso rapporto con la sua fidanzata e con i suoi amici non lo appagano più. Si accorge, però, di essere tornato dal viaggio anche con qualcos’altro: casualmente scopre, infatti, di aver acquisito la capacità di poter “vedere” oltre le apparenze, di poter prevedere il futuro.