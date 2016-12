Aumentano i visitatori del Museo Nazionale del Cinema di Torino

30/12/2016, 19:08

Ilalla Mole Antonelliana di Torino chiude il 2016 con 690.000 visitatori, l'8% in più rispetto al 2015. Un risultato lusinghiero che premia il Museo come una delle realtà culturali più importanti e attrattive della nostra città e della nostra regione.Il Comitato di Gestione del Museo, riunitosi in data odierna, prende atto con grande soddisfazione dell'avvenuta designazione, a membri del Comitato di Gestione, dell’avv., Vice Segretario Generale della Fondazione CRT, e del dr., Amministratore Delegato di RaiCinema, rispettivamente da parte della stessa Fondazione CRT e di GTT S.p.A., in attesa della nomina da parte del Collegio dei Fondatori.Dopo un'attenta riflessione, il dr.ha declinato l'offerta di proseguire la collaborazione con il Museo in qualità di Direttore. Il Comitato di Gestione valuterà quindi con il dr. Barbera i termini di una consulenza di coordinamento artistico, al fine di proseguire il suo importante impegno presso il Museo e valorizzare la sua alta professionalità per garantire, in questa fase di passaggio, la continuità, soprattutto in virtù del lavoro di grande valore svolto in questi anni.Il Comitato ha quindi deciso di attribuire temporaneamente alla d.ssa, Conservatore Capo del Museo, le deleghe necessarie a garantire il proseguimento delle attività della Fondazione.Il Comitato prende inoltre atto della disponibilità, manifestata dalla Regione Piemonte, di mettere a disposizione la figura del Segretario Generale della Regione, dr., per collaborare con il Conservatore Capo alla ricognizione degli assetti dell’Ente, fase propedeutica all'emanazione di un nuovo bando.