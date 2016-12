BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Il manifesto firmato da Valentina D’Accardi

31/12/2016, 11:50

L’immagine () della 35° edizione del, che si svolgerà a Bellaria Igea Marina dal 25 al 28 maggio 2017, è affidata anche per quest’anno alla giovane fotografa bolognese, Premio SetUp 2016 come miglior artista under 35.Come per la passata edizione la direzione artistica del festival, organizzato da Bellaria Igea Marina Servizi, sarà a cura di Simone Bruscia.Per il bando di concorso dell'edizione 2017 del festival romagnolo, cliccare qui