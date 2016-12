30/12/2016, 13:21

Come nell’Italia degli anni ‘50 e ‘60, oggi in Kazakistan la crescita economica legata al petrolio sta trasformando il volto del paese. Lo racconta “”, in onda sabato 31 dicembre 2016 alle 22.10 su Rai Storia.Il regista Andrea Segre costruisce un parallelo alternando immagini della trasformazione dovuta al boom economico nel nostro paese e i forti cambiamenti che in questi anni, anche grazie agli investimenti italiani, stanno avvenendo in Kazakistan.