A Torino la seconda edizione di Giovani Artisti

Aspettando Laura



30/12/2016, 08:03

La sala grande del(Via Verdi 18, Torino) ospiterà la seconda edizione dell'eventomartedì; l'appuntamento, con un ingresso a 5,00 Euro, è coordinato dall’Associazione RetròScena e patrocinato dalla Città di Torino e dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema.intende rilanciare la sfida della creatività delle nuove generazioni nell'ambito di un contesto territoriale da sempre vivace da un punto di vista artistico. Sul palco e sullo schermo del prestigioso Cinema Massimo si alterneranno musicisti, filmmaker, attori e scrittori di talento, tutti under 25: un'occasione unica per fruire nuovi linguaggi nel campo dello spettacolo e della cultura.«Il nostro obiettivo principale è quello di dimostrare che i giovani artisti torinesi hanno molto da comunicare anche su temi importanti e complessi come la famiglia. Siamo consapevoli che questa sia una grandissima opportunità: sul palco si esibiranno artisti emergenti che crediamo possano rendere la serata da non perdere grazie anche al sostegno di numerosi partner privati che hanno deciso di sposare il nostro progetto.», 20 anni, filmmaker e curatore dell'evento insieme a Vittorio Randone.Ad approfondire il tema della serata - le dinamiche familiari - saranno una pièce teatrale sperimentale scritta da Ferdinando De Blasio e recitata da Davide Simonetti, attore di Doppeltraum Teatro, che interpreterà sei diversi personaggi contemporaneamente, accompagnato dal batterista Gio Franco unica special guest fuori quota; la proiezione in anteprima assoluta di, diretto da Giorgio Blanco e Vittorio Randone (2016, 22') un film sull’incomunicabilità all'interno della famiglia, girato completamente con la tecnica del piano sequenza in perfetto stilecon Monica Martinelli, Federico Palumeri, Chiara Emanuele e Gian Luigi Barberis. Per concludere le performance musicali di Eugenio Cesaro (Eugenio in Via di Gioia) e dei Pinguini Tattici Nucleari.è un progetto curato da GV Producers, realizzato dall’Associazione RetròScena, con il patrocinio della Città di Torino e dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, reso possibile grazie al sostegno del main sponsor Talento Dinamico e degli sponsor tecnici Blumusica, MoleCola, Ristorante Pizzeria Tre da Tre e B&B Camomilla Torino.