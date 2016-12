THE YOUNG POPE - Dal 13 gennaio allo Spazio Oberdan di Milano

29/12/2016, 16:08

All’interno di, le celebrazioni per i 70 anni di Fondazione Cineteca Italiana, è in programma una sezione, un “contenitore” all’interno del quale saranno in programma a Spazio Oberdan per tutto il 2017 film e incontri con i protagonisti della nostra cinematografia, da grandi registi a giovani talenti, per valorizzare al meglio titoli meritevoli di attenzione e in alcuni casi ragionare sul cinema insieme agli spettatori e agli studenti di licei e università.Il primo appuntamento in programma, dal 13 al 16 gennaio 2017, realizzato in collaborazione con Sky Atlantic, è con l’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino, la serie Tv "" (in anteprima su grande schermo), commedia sul potere e sul suo mantenimento in cui brilla tutto il talento di regista, sceneggiatore e dialoghista del suo autore. Ingresso libero a tutte le proiezioni.A corollario della proiezione di "", domenica 22 gennaio, ore 17,, autore delle musiche originali della serie e di "", terrà un incontro-concerto in cui parlerà del suo lavoro nella ideazione e realizzazione di una colonna sonora, del rapporto/dialogo che si stabilisce fra autore delle musiche e regista, e in particolare della sua collaborazione con Paolo Sorrentino. Il tutto arricchito da esempi musicali dal vivo, per meglio sottolineare il rapporto fra musica e immagini in movimento.