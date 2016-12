OROBIE FILM FESTIVAL 11 - Tutti i film in concorso

30/12/2016, 08:23

Simone Pinchiorri



3 sezioni di concorso, 16 film selezionati, scelti tra gli oltre 100 provenienti da 28 Nazioni del Mondo. Questi i numeri dei film finalisti all'undicesima edizione dell'", Festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, concorso cinematografico dedicato alla montagna che si terrā dal 17 al 21 gennaio 2017 all'Auditorium di Piazza della Libertā di Bergamo.Questi i film in concorso nelel varie sezione:- "Bhagirathi IV Game On" di Arianna Colliard- "Between Heaven and Ice" di Federico Modica- "K2 and the Invisible Footmen" di Iara Lee- "Iran: a skier’s journey" di Jordan Manley- "Jacquemoud - Fall and Fise" di Francesco Andreola e Andrea Salini- "Hilamayan Last Day" di Mario Vielmo- "Metronomic" di Vladimir Cellier- "Secret Kyrgyzstan" di Filippo Salvioni- "Seven Steps" di Mathilde Rouault- "Verso l'Ignoto" di Federico Santini- "Alta Via delle Leggende" di Umberto Guerra- "La centralinista del Vajont" di Luca Coralli- "L'Avifauna delle Alpi" di Gianni Valente- "Escape from Reality" di Yuri Palma- "Mās - Il Sacrificio della Montagna" di Giorgio Affanni- "Prima il Dovere" di Nicoletta Favaron