OROBIE FILM FESTIVAL 11 - Dedicato a Riccardo Cassin

31/12/2016, 17:42

L'undicesima edizione dell', festival Internazionale del documentario di montagna e del film a soggetto, è dedicata allo scalatoreGrazie alla collaborazione con la Fondazione Cassin, saranno riproposti all'interno della manifestazione alcuni momenti dell’intensa vita alpinistica di Cassin attraverso le immagini e i filmati delle sue imprese.Il festival proporrà quattro documentari realizzati dalla Fondazione Cassin utilizzando i video e le fotografie che Riccardo ha fatto durante le salite: la voce di uno speaker leggei diari di Cassin e accompagna il pubblico fino in cima tra fatiche, bufere ed emozioni.Queste le opere in programma:" (1937, 20’)Proiezione: martedì 17 gennaioRealizzato con il materiale fotografico raccolto durante le varie ripetizioni sulla parete nord del Pizzo Badile, compresa quella compiuta da Riccardo 78enne per il 50° anniversario della sua prima salita." (1938, 23’)Proiezione: mercoledì 18 gennaioRealizzato con il materiale fotografico storico e con i documenti e articoli di giornale usciti all’epoca riguardanti questa grande conquista alpinistica." (1969, 27’)Proiezione: giovedì 19 gennaioRealizzato con il materiale cine/fotografico storico prodotto durante la spedizione con Natale Airoldi, Gigi Alippi, Casimiro Ferrari, Giuseppe Lanfranconi, Mimmo Lanzetta, Sandro Liati e Annibale Zucchi." (1961, 29’)Proiezione: venerdì 20 gennaioRealizzato con il materiale cine/fotografico storico prodotto durante la spedizione con Luigino Airoldi, Gigi Alippi, Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi.nacque a Savorgnano di San Vito al Tagliamento il 2 gennaio 1909.Nella sua carriera ha compiuto, senza calcolare gli allenamenti, circa 2500 ascensioni di cui cento prime assolute. Ha scalato in Italia, Svizzera, Francia, Austria, Spagna, Jugoslavia, Scozia, Caucaso, Alaska, Perù, Pakistan, Nepal e Giappone.Ha scritto undici libri di montagna.Fu cavaliere di gran croce della Repubblica Italiana, decorato con la croce al valore militare per le azioni intraprese durante la guerra partigiana (1943-45).Fece parte del Gruppo Ragni della Grignetta, è membro onorario del Club Alpino Accademico Italiano, del Groupe Haute Montagne e dei Club Alpini di Italia, Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Inghilterra e Francia.Il festival si terrà dal 17 al 21 gennaio 2017 all'Auditorium di Piazza della Libertà di Bergamo.