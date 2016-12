Anteprima a Milnano de "Il Refettorio. Miracolo a Milano", il film sul progetto dello chef Bottura

Trailer



In anteprima nazionale dal 31 dicembre 2016 al cineWanted di Via Tertulliano, 68 a Milano "" di Peter Svatek, film documentario sul sogno dello chef Bottura, la cui Osteria Francescana è il miglior ristorante del mondo nel 2016.Per l’EXPO2015, Bottura ha invitato 60 dei suoi colleghi internazionali ad unirsi a lui e trasformare il cibo destinato ai cassonetti in piatti nutrienti e deliziosi.Il Refettorio Ambrosiano ha ospitato un esperimento sociale unico, che ha unito due mondi differenti: l’alta cucina con i migliori chef e i senzatetto di Milano.Decorato dai migliori artisti e artigiani, il Refettorio è diventato un luogo di comunità e incontro e ha nutrito molti senzatetto, rifugiati dall’Africa e dal Medio oriente, parte dei migranti dell’Europa in crisi.Oltre all’importante aspetto del cibo, il documentario mostra le storie degli ospiti anche con interviste agli chef (da Jeremy Charles a Ferran Adrià, da René Redzepi a John Higgins), facendosi propulsore del forte messaggio sociale contro l’enorme impatto ambientale dello spreco del cibo.