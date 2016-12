A Milano Claude Chabrol, l'investigatore dell'anima

"Bellamy"



29/12/2016, 07:52

Dal 13 al 27 gennaio 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana presenta, una rassegna di dieci film dedicata al regista considerato tra i padri fondatori della formidabile stagione della Nouvelle Vague, insieme a Truffaut, Godard, Rivette e Rohmer.Fin dal suo primo film,(1957), rivelò quelli che sarebbero stati i tratti distintivi della sua estetica: l'introspezione psicologica dei personaggi e dei loro rapporti, la descrizione accurata di un ambiente sociale, quasi sempre quello della provincia, l’analisi della condizione borghese come luogo dell’insoddisfazione e dell’ambiguità morale. In rassegna tanti i film di grande successo di critica, come(1960) e(1969) inserito fra i miglior film stranieri ai National Board of Review Awards.La rassegna prosegue con tre lungometraggi: Madame Bovary (1991), tratto dall’omonimo romanzo di Flaubert e nominato come miglior film straniero ai Golden Globe; Grazie per la cioccolata (2000), presentato fuori concorso alla 57ª Mostra del cinema di Venezia e Un affare di donne (1988) tutti interpretati da Isabelle Huppert che riceverà, per quest’ultimo, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla mostra del cinema di Venezia.Infine una prospettiva sui lavori più recenti del regista:(2003), presentato al Festival di Berlino e tratto dal romanzodi Caroline Eliacheff;(2004), presentato fuori concorso alla 61ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e(2007). In conclusione(2009) con Gérard Depardieu, presentato nella sezione Berlinale Special al Festival di Berlino e dedicato a Georges Simenon, autore dei romanzi da cui Chabrol ha tratto molti dei suoi film.Venerdì 13 gennaioh 15.00h 19.00Sabato 14 gennaioh 15.00Domenica 15 gennaioh 17.00Martedì 17 gennaioh 17.00Venerdì 20 gennaioh 15.00h 19.00Sabato 21 gennaioh 19.00Domenica 22 gennaioh 17.00Venerdì 27 gennaioh 17.00