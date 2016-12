MISTER FELICITA' - Alessandro Siani tra Troisi e Pieraccioni

Alessandro Siani è "Mister Felicità"



Stefano Amadio



Il produttoreha inquadrato nel modo giusto la situazione: il cinema italiano deve darsi una rinnovata, chiudendo un capitolo aperto a metà degli anni 90. Quello che non ha visto, o che non ha voluto vedere, è che anche il suo "", il nuovo film di e conrientra appieno in una categoria di cinema arrivato al capoliea e che ha soprattutto, incassi e presenze alla mano, annoiato gli spettatori.Siani scrive, insieme a, una storia che non sta in piedi, pretesto per le sue solite battute in stile “troisiano”, questa volta decontestualizzate e quasi mai in grado di far sorridere. Il comico napoletano sembra anche un nuovo Pieraccioni, simpatico sfigato capace di far innamorare la più bella del reame e in grado di montare tutto il film intorno a questa sua ulteriore prova di seduzione.Lui, disoccupato depresso che vive sul divano della sorella in Svizzera, si trova coinvolto in uno scambio di persona, finendo per farsi passare per il grande psicologo motivatore Guglielmo Rosa () a casa del quale fa le pulizie in sostituzione della sorella ammalata.Oltre all’improbabilità che qualcuno, artista, manager o famoso sportivo si rivolga a una nota star della terapia psicologica senza conoscerne l’aspetto, l’assurdo si tocca quando è proprio la ex moglie () che lo assume non sapendo trattarsi dell’ex marito (… ma il nome e il cognome non le ricordano qualcuno?) e padre della figlia, la famosa pattinatrice Arianna Croft () in grave crisi e vicina al ritiro dopo una caduta sul ghiaccio in mondovisione.Al posto del grande Gioia/Abatantuono arriva Martino/Siani che, vestito in completo jeans consunto artificialmente da perfetto borgataro, si presenta alla villa in Svizzera per la seduta terapeutica con la ragazza. Ovviamente, senza neanche far finta di essere uno psicologo, tra una gaffe e l'altra, al secondo appuntamento lei comincia a migliorare (Woody Allen va in terapia senza successo da 50 anni almeno…) e tra i due, dopo un’originalissima puntatina al luna park, scocca la scintilla.Per non perdere la sua caratteristica, anche qui l’improbabilità regna sovrana, il falso psicologo si confessa e rimanendo solamente se stesso, cioè poco più di nulla, conquista il cuore e non solo della bella pattinatrice, vip e milionaria.Come per le altre commedie di Natale, anche in "" il primo e non unico limite è la sceneggiatura. Farsi passare per uno psicologo lo avevamo già visto fare nelma anche nel più recente e meno raffinato "" dicon tanto di finto psicologo e storia d’amore con la paziente,, che finisce come potete immaginare. Ma sono solo due esempi…", tra un’improbabilità e l’altra, la superficialità della sceneggiatura, l’assoluta casualità delle situazioni e l’inconsistenza della trama ci riporta alla riflessione del produttoree ad una indispensabile ormai nuova strada da percorrere. Che non funzionino più possiamo dirlo direttamente noi sui media, attirando ire e rancori, ma ormai lo cominciano a dire anche gli spettatori, finora considerati metro di giudizio qualitativo oltre che quantitativo, andando sempre meno a vedere le nostre produzioni.Basta film fatti intorno a degli stereotipi, basta attori identificati nei personaggi, basta inutili sentimentalismi, luna park, matrimoni, chiese e veli bianchi. Basta luoghi comuni, basta finali in cui troviamo tutti “nove mesi dopo”, guarda caso sotto Natale, felici, contenti e riconciliati intorno alla culla di un neonato.