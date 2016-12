"Remake" in anteprima al Multiplex Cinema Omnia Center di Prato

31/12/2016, 11:00

Simone Pinchiorri



Il film "" di Luca Baldi e Pietro Fornaciari, per la regia Marco Frosini, sarà presentato in anteprima il 17 gennaio 2017 alle ore 21:00 al Multiplex Cinema Omnia Center di Prato.Nedo Mazzoni (Pietro Fornaciari) Viene Scarcerato e non perde il vizio di eseguire furti mentre ruba un’auto nel fuggire subisce un’incidente di qui rimane in coma per Anni al suo risveglio viene Affidato per il recupero Psicofisico al Nipote Stefano Mazzoni (Luca Baldi) che ha sua volta deve riuscire a far rintegrare Nedo nel mondo di oggi in quanto e’ rimasto con la mente alla sua Gioventu’!!!Nel cast Luca Baldi, Pietro Fornaciari, Beata Tyszkiewicz, Roberta Catarzi, Serena Bilanceri, Gianluca Calandrino e Rossella Scigliano.Il film è prodotto da J'Adore Production Cinematografica in collaborazione con Cyntihia Film.