I vincitori del Premio Cesare Zavattini 2017

31/12/2016, 09:47

La Giuria del, presieduta da Roberto Perpignani e composta da Marco Bertozzi, Antonietta De Lillo, Wilma Labate e Luca Ricciardi ha deliberato di assegnare i tre premi in servizi di produzione e post-produzione previsti dall'iniziativa ai seguenti progetti, apprezzandone in particolare la qualità, la struttura, la drammaturgia e l'utilizzazione del materiale di repertorio emersi nel lavoro di sviluppo:- "" di Alessandro Arfuso e Riccardo Bolo- "" di Pier Francesco Li Donni- "" di Carla OppoUna volta realizzati, ai suddetti cortometraggi verrà assegnato anche il premio di euro 2.000 ciascuno.La Giuria ha inoltre apprezzato l'impegno profuso nel lavoro di sviluppo degli altri progetti, pur giudicandoli ancora non maturi per la realizzazione.Ha deliberato di assegnare il premio di 1.000 euro reso disponibile dallaal progetto:- "" di Patrizio PartinoLa cerimonia di premiazione si terrà giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 20:30, presso il Teatro Palladium di Roma.