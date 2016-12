KOCH MEDIA - A Gennaio 2017 tante nuove uscite

27/12/2016, 19:04

Gennaio 2017 comincia all’insegna di una comicità tutta italiana, grazie alla nuova e irresistibile commedia con Vincenzo Salemme e la grande diva Sandra Milo, protagonisti insieme a Martina Stella e Fabio Troiano di “”, disponibile in DVD e digital download a partire dal 24 gennaio. Al centro della vicenda Carlito, eccentrico e ricco proprietario di una catena di supermercati che si ritrova, a causa di un incidente stradale, in un tragicomico pasticcio. Un road movie italiano divertente e mai volgare, con personaggi esplosivi, protagonisti di un mix perfetto di satira e romanticismo.Dopo il successo letterario, arriva in home video “”, in uscita dal 24 gennaio in DVD, Blu-ray e digital download. Shailene Woodley, giovane diva di "", ed Eva Green, star di "", sono le protagoniste di questo thriller sorprendente, che mette al centro della trama i segreti che si nascondono dietro la normale apparenza di una tranquilla famiglia americana. Presentato al Sundance Film Festival, il film racconta la storia della diciassettenne Kat Connors, alle prese con l’inaspettata scomparsa della madre Eva. Un giorno, rientrando a casa dal college, sarà costretta a confrontarsi con la verità che si cela dietro quell'improvvisa partenza.Kit Harington, celebre per il ruolo di Jon Snow nella serie televisiva “”, è il protagonista di “”, disponibile dal 24 gennaio in DVD, Blu-ray e digital download. Un imperdibile action-thriller, che segna il debutto sul grande schermo dello show cult della BBC "" che, dopo aver conquistato il record di ascolti anche sulla tv italiana, diventa un film che vi terrà col fiato sospeso. L’edizione home video contiene anche l’innovativa traccia audio Earound, una tecnologia in grado di portare il suono del cinema in cuffia, generando un ascolto coinvolgente e multicanale in un dispositivo che è per sua natura stereo. Un nuovo formato audio che permette di avere un ascolto immersivo, grazie al quale sembrerà di trovarsi sempre al centro della scena. L'ascolto risulta così molto più gradevole e può essere prolungato nel tempo senza essere mai stancante.Quando un terrorista sfugge alla custodia, Will Holloway deve collaborare con l’Intelligence MI5 per rintracciarlo prima che colpisca Londra con un terribile attacco.Cast di altissimo livello anche per “”, in uscita dal 24 gennaio in formato DVD e Blu-ray. Una commedia degli equivoci frizzante e romantica, che vede come protagonista Jean Dujardin, premio Oscar per ””, qui alle prese con una storia divertente e mai patetica sulla forza dell’amore che vince ogni pregiudizio. Diane, donna avvenente e avvocato presso lo studio legale che condivide con l'ex marito, accetta un appuntamento al buio con Alexandre, architetto e uomo di successo con una particolarità: essere alto un metro e trentasei centimetri. I due iniziano una relazione di coppia, ma l'imbarazzo di lei di fronte al deficit di lui mette in crisi il loro rapporto.Nel mese di gennaio Koch Media vi porta nelle fredde e affascinanti terre della Norvegia medioevale con “”, disponibile dal 24 gennaio in versione DVD e Blu-ray. Un film basato su vicende storiche documentate, calate nelle suggestive atmosfere che vi ricorderanno quelle di "" e "". Nel 1205 la Norvegia è dilaniata dalla guerra civile. Il re è in lotta per la sopravvivenza contro gli arcivescovi della Chiesa, pronti a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per ottenere la vittoria finale. Mentre il re è sul letto di morte, il suo unico erede è nato in segreto. Per proteggere il piccolo di due anni che metà del regno vuole vedere morto, i valorosi guerrieri Skjiervald e Tornstein sono pronti ad affrontare un pericoloso viaggio attraverso le asperità del paesaggio invernale.Park-Tae Dong, regista di "”, dirige “”, un nuovo film d’animazione per tutta la famiglia disponibile dal 24 gennaio in Dvd, Blu-Ray 2D/3D e digital download. Una storia rocambolesca e appassionante, che racconta le avventure di Manu, un giovane coati combinaguai che vive nella foresta messicana. È profondamente innamorato di Sasha, la figlia del Re della tribù che, un giorno, decide di esiliare Manu dopo l’ennesimo disastro. Le cose cambiano quando Sasha viene rapita dai cacciatori: riuscirà Manu a salvarla e a riscattarsi?Nuova uscita per la serie d’animazione “”, che torna nel nuovissimo secondo volume della prima stagione con 13 episodi dal 24 gennaio in formato DVD doppio disco. La serie targata Rainbow realizzata con una tecnica di animazione innovativa, recupera le storie immortali di principesse e mondi fiabeschi, con ironia e avventure moderne. Rose, una ragazza comune, trova una chiave che la trasporta nel mondo delle fiabe. Qui scopre di essere nientemeno che la nipote di Cenerentola, attuale direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy. Rose decide di iscriversi e qui vivrà numerose avventure. Riuscirà insieme ai suoi nuovi amici, anch’essi nipoti dei grandi eroi delle fiabe, a fermare i cattivi delle favole, esiliati da tempo sulla Terra, che ora stanno cercando di tornare per mettere in atto i loro malefici piani?Brividi di terrore con il nuovo titolo targato Midnight Factory, che per l’inizio del 2017 propone “”, disponibile dal 24 gennaio in un’imperdibile versione limitata in DVD e Blu-ray con booklet da collezione e in digital download. Vincitore di alcuni tra i premi più importanti per il genere horror, tra cui il Fangoria Chainsaw Awards e il Fright Meter Awards, il film rilegge il il tema del bullismo in chiave horror. Al centro della vicenda il giovane Lincoln, vittima di soprusi e umiliazioni quotidiane da parte dei compagni di scuola. Dopo aver reagito all’ennesimo atto di violenza, viene mandato in una comunità di recupero, la Mind’s Eye Academy. Qui viene messo nuovamente alle strette da una grave forma di bullismo, che lo porta ad evocare accidentalmente lo spirito di Moira Karp, una ragazza che era stata spinta al suicidio.Infine, Koch Media invita tutti gli appassionati di anime a un imperdibile doppio appuntamento: in arrivo “” e “”, due nuove uscite dedicate alla seconda stagione dell’omonimo cartone, disponibili in un cofanetto da 5 DVD ciascuna a partire dal 24 gennaio. Tratto dal capolavoro internazionale del manga, Rocky Joe è un anime dal grande impatto visivo, realizzato dagli acclamati registi di Lady Oscar, Lupin e I cavalieri dello Zodiaco. Al centro della vicenda Joe, un ragazzo dei bassifondi di Tokyo, con un passato triste e tanta voglia di riscatto: è orfano di entrambi i genitori, ma dopo aver conosciuto un famoso allenatore di boxe decide di intraprendere la strada dell’arte del pugilato. Una storia commovente, che torna in home video in una versione tutta da collezionare, con un booklet esclusivo.