"Bozzetto non Troppo" in prima TV il 29 dicembre su SkY Arte HD

27/12/2016, 17:18

Dopo l’esordio mondiale all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e un lungo, seguitissimo tour nelle sale cinematografiche di oltre 50 città italiane, arriva finalmente in prima visione TV, giovedì 29 dicembre 2016 alle 21.15 su SkY Arte HD uno dei film documentari rivelazione di questo 2016: "", il nuovo film di, che racconta la storia, la quotidianità e il genio creativo del Maestro italiano del cinema di animazione mondiale:Dopo il successo internazionale de L’ultimo pastore (un film capace di girare il mondo in oltre 120 festival), Bonfanti porta sullo schermo un film che è il ritratto inedito, colorato e poetico di uno dei più importanti registi del nostro cinema, un creatore amato da generazioni diverse di spettatori, in quattro continenti del globo. L’autore di oltre 300 tra film e cortometraggi dal 1958 a oggi, vincitore di un Orso d’Oro e candidato all’Oscar, ‘una leggenda, come mio padre’ per Diane, la figlia di Walt Disney, un ispiratore per John Lasseter della Pixar, Matt Groening dei Simpson e Nick Park di Wallace & Gromit. Il papà di un’icona come il Signor Rossi, e di titoli mitici come West and Soda, Allegro non troppo, Europe&Italy…Lontano dal doveroso omaggio e dal più classico documentario, il film mette in scena una ‘favola dal vero’ che mostra il suo protagonista dentro la sua casa, in compagnia della sua famiglia, degli amici, dei suoi animali. E dentro i suoi magnifici film e cortometraggi. Dentro i suoi sogni. E dentro uno stile – di lavoro, di vita – in cui il segno di una matita e di un’idea, diventano una visione del mondo.Un racconto in cui la realtà tende felicemente a entrare nella fantasia, in una casa che ha ospitato e continua a ospitare milioni di appassionati, e nuovi arrivati.Una prima visione da non perdere per chi ama le meraviglie del cinema di animazione. O semplicemente, per chi ama la magia del cinema.