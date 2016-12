CROWDFUNDING - Attiva la campagna di "Ischidados"

27/12/2016, 10:06

Carlo Griseri



È online su produzionidalbasso.com la campagna di crowdfunding per il progetto di fiction: serie creata da Igor De Luigi ed Eugenio Villani e prodotta da Chunk Collective, realtà artistica torinese con una spiccata vocazione internazionale.Nel 2014 è stata lanciata sul web unache ha ottenuto un buon seguito superando rapidamente 65.000 visualizzazioni su Youtube e oltre 10.000 like sulla pagina Facebook.Il progetto inoltre è stato selezionato dallanell'ambito dei New Media Days 2015: workshop di sviluppo per progetti con un'aplicita attitudine crossmediale e chiaramente indirizzati ai media digitali.L'obiettivo dei giovani creatori è quindi adesso realizzare una miniserie per il web (che verrà proposta anche come pilota tv) e soddisfare le richieste dei fan del progetto.La campagna sarà attiva per 75 giorni, fino al 15 febbraio 2017. Il budget desiderato è 30.000 euro, che servirà per sostenere una parte dei costi di produzione in Sardegna.