Il 27 e 28 dicembre a Pietrelcina "Sirene Migranti", installazione digitale mapping video di Franz Cerami

26/12/2016, 11:42

Dopo aver incontrato e ritratto centinaia di donne migranti provenienti da Oriente,, artista napoletano d'arte contemporanea, ha ideato e realizzato l'installazione digitale mapping video "", insieme con la mappa delle singole migrazioni, formano una immaginifica poesia animata che verrà proiettata sulla facciata degli edifici di via Riella a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 27 e 28 dicembre 2016, dalle ore 19. Le proiezioni video vengono realizzate con un'elaborata tecnica di rilevazione degli ingombri dell'edificio su cui viene proiettata l'installazione, reinterpretando i pieni e i vuoti. Il progetto è finanziato dalla Regione Campania nell'ambito di “” e realizzato dalla Scabec Spa in collaborazione con il Comune di Pietrelcina (BN)." è allo stesso tempo una mostra digitale allestita nelle sale del Comune di Pietrelcina, dove l’immersione dello spettatore nell’oscurità ne favorirà una fruizione multisensoriale. In una prima sala suoni ritmati accompagneranno le proiezioni in loop di immagini/ritratti delle Donne Migranti e le interviste ad esperti del tema:, antropologo, antropologo, Storico della Letteratura di Viaggio .