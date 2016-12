NUOVO CINEMA AQUILA - A Roma riapertura momentanea

La facciata del Nuovo Cinema Aquila a Roma



26/12/2016, 09:30

La Commissione comunale ha espresso parere favorevole di agibilità temporanea per la saladel Nuovo Cinema Aquila, per 90 giorni, come stabilito dalla delibera di giunta 45/16. Il municipio competente si occuperà della gestione delle attività checomprenderanno film e altro.Si ricomincia il 25 dicembre, con "" film che lo scorso anno riusci ad incassare circa 10 milioni di euro, con repliche il 26 e 27." di, presentato all’edizione del RIFF 2014 per la programmazione serale e ancora "" diInsomma, il cinema torna a vivere in questa prima fase temporanea, aspettando la pubblicazione del bando pubblico per l'affidamento definitivo di programmazione e gestione.