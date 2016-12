E' online il trailer di "TEK", primo cyberpunk western italiano.

Trailer "Tek"



26/12/2016, 10:52

L’attesa è finita. Finalmente è online il trailer di "", primo cyberpunk western italiano, diretto dal regista italoamericanoe prodotto da Voce Spettacolo.Non c’è dubbio: il cinema western continua ad esercitare un certo fascino e "" non è da meno. Lo spettatore è pronto ad immergersi nel cuore della Basilicata. Le lande lucane desolate chiariscono lo spirito narrativo della pellicola: "" si aggira in solitario; un cowboy dal passato oscuro cerca vendetta in un futuro distopico di un mondo in rovina. Un plauso al cast interamente lucano: Walter Nicoletti, Nando Irene, Giuseppe Ranoia, Mariangela Caruso, Cosimo Frascella, Silvia Colucci, Giulia Gravela, Brunella Lamacchia e Gabriele Grano.La fotografia è di Andrea Bianchi, la scenografia e i costumi sono curati da Brunella Lamacchia e Laura Zaccheo. Le colonne sonore sono composte dal M° Vito Soranno, docente del Conservatorio E. Duni di Matera. Ai microfoni Davide Sergio e Giuseppe Donvito. L’intera fase di produzione è affidata a Walter Nicoletti, David Cinnella, Vito Nicoletti e Michele Valente. In post produzione il montaggio è affidato a David Cinnella, il suono al sound designer Daniele Valente. Alla sezione matte painting Mario Pace, attualmente residente a Los Angeles. La sezione effetti speciali, infine, è affidata alla maestria di Giulio De Lorenzo." – dichiara– ""." – dichiara– "".