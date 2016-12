Su Rai5 "Enzo Avitabile: Music Life" per il ciclo “Ghiaccio Bollente"

26/12/2016, 09:57

La vita di Enzo Avitabile raccontata dal regista premio Oscar John Demme, complice una trasmissione radiofonica, che riversava le note di Avitabile nell'auto di Demme in corsa sul George Washington Bridge. Nasce così “”, il documentario che Rai Cultura propone martedì 27 dicembre 2016 alle 23.00 su Rai5 per il ciclo “”.In perfetta comunione con la sensibilità di Demme, le partiture di Avitabile, sempre aperte alla contaminazione e alla differenza, esibiscono una solidarietà per gli oppressi e un'empatia per i margini. Il documentario armonizza la tradizione arcaica contadina della Campania comprendendo stili musicali contemporanei, fino a battere la strada della World music e a tuffarsi nel Mediterraneo e nei suoi vivi orizzonti. La produzione di Avitabile ospita artisti straordinari, depositari di una precisa identità culturale e di una tradizione artistica millenaria. Una partitura collettiva che canta gli oppressi nelle lingue del Sud e dentro una straordinaria evidenza sonora. Inteso a recuperare il patrimonio musicale partenopeo e a rivelarne la piena bellezza, Avitabile attraversa Napoli e i luoghi della sua musica. Il suono del suo sassofono risale la cantina dell'infanzia nel quartiere di Marianella rompendo la linearità del racconto e insinuando la vita familiare e amicale di Enzo. Dentro le immagini di Demme, che tradiscono un'aria di sopralluogo e di scoperta, Avitabile mescola i suoni laici con la solennità liturgica, l'anima sinfonica col cuore cameristico, risvegliando il grido popolare.