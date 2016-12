MALATI DI SESSO - Finite le riprese del film di Claudio Cicconetti

Francesco Apolloni



Nell’incantevole cornice di Parigi si sono appena concluse le riprese di “”, regia di Claudio Cicconetti interpretata da Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Fabio Troiano ed Elettra Capuano.La lavorazione del film era iniziata a Roma lo scorso Ottobre e durante le sei settimane di riprese ha toccato alcune delle più suggestive location della città come Piazza di Pietra, Villa Borghese e Ponte Sant'Angelo, per poi proseguire in Puglia, Valle D’Aosta, fino alla meravigliosa cima del Monte Bianco, concludendosi appunto nella capitale francese.Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso Francesco Apolloni e da Manuela Jael Procaccia, è una commedia “romanticomica” che esplora l’universo delle relazioni uomo-donna attraverso le psicosi, le ossessioni, le fragilità e le paure che rendono l’amore quel sentimento complesso e vulnerabile al quale nessuno può rinunciare.” prodotto da Roberto Capua per Action Brand, arriverà nelle sale nel 2017.