Antonio Parente nuovo Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission

Antonio Parente



22/12/2016, 13:32

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazioneriunitosi ieri, martedì 20 dicembre 2016, ha preso atto della volontà del suo Presidentedi voler riprendere la piena funzionalità della Fondazione, interrompendo l’interim della carica di Direttore Generale da lui ricoperta in questi mesi. Il CdA, quindi, ha nominatoL’individuazione all’unanimità discaturisce dall’esperienza da questi anni maturata all’interno di AFC come Responsabile dei Cineporti di Puglia. La scelta, infatti, si inquadra nel complessivo lavoro di valorizzazione delle risorse interne che è caratteristica di Apulia Film Commission. Parente resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di AFC, prevista per febbraio 2019." - commenta- "".Il presidente, congratulandosi con Parente, ha dichiarato: ““.