Secondo appuntamento con la serie "Purchè Finisca Bene 2" su Rai1

21/12/2016, 19:00

Secondo appuntamento con la serie "", in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre 2016 alle 21.25, con l'episodio dal titoloAntonio Novelli vede nella crescita della figlia Noemi l’avvicinarsi della libertà che aspetta da anni: l’albergo è avviato, lui e la bellissima moglie Amalia sono ancora giovani... Potranno finalmente godersi la vita, viaggiare per il mondo, dedicarsi a se stessi. Amalia, però, non condivide quelle aspirazioni, anzi, vorrebbe un secondo figlio. Poiché ormai hanno una certa età, Antonio sente comunque al sicuro il suo sogno di libertà. Che verrà infranto in modo clamoroso, prima dalla stessa Amalia, e infine, dopo un tormentato silenzio, dalla rivelazione di Noemi. E per Antonio, tra ormoni, shopping prenatale, lavoro e consuoceri latitanti, lo stess si fa sentire...