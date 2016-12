Il cast di "Natale a Londra – Dio Salvi la Regina" all’UCI Showville Bari

21/12/2016, 18:56

Venerdì 23 dicembre 2016 il cast di "", il nuovo film prodotto da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuito da Universal Pictures International Italy, per la regia di Volfango De Biasi, sarà all’UCI Showville Bari per incontrare gli spettatori che parteciperanno alle proiezioni di questa divertente commedia.Protagonista di questa ospitata èche arriverà all’UCI Showville Bari alle ore 20:00 per salutare il pubblico presente allo spettacolo del film in programma alle ore 20:30.